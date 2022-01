Eesti Muusikaauhinnad 2022 gala korraldajad: oludest lähtuvalt teeme kõike hetkel optimeeritud meeskonnaga

Raadio Elmar hommikuprogrammis rääkis Eesti Muusikaauhindade korraldaja Danel Pandre. «Mõtteralli käib peas, ei hakka üldse keerutama. On veel nüansse, mis vajavad enne ürituse algust kohendamist. Tegemist on äärmiselt detailirohke sündmusega,» sõnas ta.

«Oludest lähtuvalt teeme kõike optimeeritud meeskonnaga. Ja mis seal salata, eilse päeva seisuga jäi see meeskond meil veidi hõredamaks - see kõik paneb pingeid omamoodi juurde. Muutujaid on nii palju, kui ikka asenduse asendust enam võtta pole...siis läheb kogu protsess keeruliseks. See on mittetellitud närvikõdi kuni viimase hetkeni,» tunnistas Pandre.

Samas lisas korraldaja, et lavalised ettevalmistused käivad mõistagi täie hooga ja ürituse juures on palju põnevat. «Eile oli esimene läbimäng. On kindlasti, mida oodata. Laval on hästi palju ootamatuid koostööprojekte. Lugudel on ägedad seaded - ma ütleks, et need on isegi muljetavaldavad suurvormid. Kõik see, mida me teleekraanil näeme, mängitakse reaalsuses eelnevalt mitu korda läbi. Ikka selleks, et saada lõpuks parim tulemus,» märkis ta.

«Tuleb tunnistada, et kaks aastat on olnud sündmuse korraldamise raames kõva dilemma, et äkki jätaks ürituse üldse ära või lükkaks edasi. Kui aga kõik asjad ära jätta, siis mille peale saab üldse enam kindel olla? Mis need majakad ja ankrud siis meil on? Kaks aastat on vastu võetud raske otsus - proovime ikkagi ära teha, stsenaariumeid on meil vähemalt kolm. Kõige rohkem valu on saanud Exceli tabel. Kui riik lukku pannakse, siis pole muidugi midagi teha,» sõnas Pandre.

Õhtu jooksul antakse välja ka Aasta Artisti auhind. Nädal aega on muusikasõbrad saanud hääletada oma lemmik-kandidaatide poolt ning täna toimub superfinaal, kus võistlevad kolm enim hääli saanud artisti – 5MIINUST, Liis Lemsalu ja NOËP. Hääletus Aasta Artisti tiitlile kestab täna kella 20.00-ni ja hääletada saab siin.

«Kuigi sündmuse ettevalmistamine on üpriski väljakutsete rohke, siis pean tunnistama, et selle korraldamine pakub mulle huvi. Keegi peab seda tegema ja ma hea meelega teen seda,» lisas mees.

Raadio Elmar meeskonnast on Eesti Muusikaauhindade galal kohapeal saatejuht Kristiina Kraus, kes kajastab sündmuse põnevaid seiku nii lava eest kui lava tagant.