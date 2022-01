Alen Veziko sünnipäevadest: kui saadad sõbrale õnnitluse sotsiaalmeediasse, jääb see natuke kaugeks

Alen Veziko avaldas, et sünnipäevahommikud on nende peres pisut erilisemad ja seda üpriski ebatavalisel põhjusel. «Meil on läinud nii, et nii minul kui mu elukaaslasel on samal päeval sünnipäev. Kes esimesena ärkab...see hakkab teisele laulma. Ja seda ei juhtu, et koos ärkame, ikka keegi avab oma silmad esimesena,» naeris muusik raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Mingeid erilisi sünnipäevatraditsioone meil peres polegi. Eriti, kui sa oled jõudnud sellisesse ikka, mil sünnipäev toob lihtsalt kaasa uue numbri. See päev iseenesest ei oma mingit tähtsust. Nooruspõlves suhtusin sellesse muidugi teistmoodi ja olen selle peale viimasel ajal päris palju mõelnud. Kõige kihvtimad sünnipäevad pidasin maha siis, kui sain 27- ja 28- aastaseks,» märkis muusik.

Veziko lisas, et ta ei pea enam oluliseks, et sünnipäevad peaksid kaasa tooma suure pidutsemise laine. «Täna on tore see, kui perekond tuleb kokku,» tõdes ta.

«Olen mõelnud ka sellele, et kui palju sotsiaalmeedia ajastu on muutnud meie sünnipäevade traditsioone. Inimesed kipuvad õnnitlusi Facebooki seinale kirjutama või siis lihtsalt sõnumi saatma. Minu hinnangul...kui sa sõbrale ei helista, siis sa jääd oma õnnitlusega veidike kaugeks. Sõprade sünnipäevade puhul võtan tavaliselt telefoni ja ikka helistan neile. Mulle meeldib personaalne rääkimine kõige enam - nii tööasjades kui ka eraelus. Ma lihtsalt pole kirjutaja tüüp,» rääkis laulja.

Veziko andis hiljuti paar kontserti laiale publikule ja kogu ettevõtmises ei pidanud ta sugugi pettuma. «Kõik oli suurepärane! Olla tagasi laval ja esineda, see oli tõeliselt hea. Olen teadlikust elust kakskümmend aastat laval olnud, ka nüüd nautisin neid jõulukontserte väga,» sõnas ta.

«Ma saan aru, et aeg on keeruline ja inimesed peavad saalides maskides istuma. Teisipidi, me kõik igatseme seda vahetut kontakti. Ma südamest loodan, et tänavune aasta tuleb piirangute osas veidike leebem. Täna on see siiski helesinine unistus, eriti kui vaadata maailmas toimuvat,» lisas ta.

Veziko on traditsiooniliselt andnud esinemisi igal aastal naistepäeva paiku. «Hetkel veel plaani paigas pole, ootame selginemisi. Ka jõuluesinemised korraldasime tegelikult vaid kahe nädalaga. Nii toimides läheb küll kiirustamiseks, kuid täna tuleb neid asju nii teha. Suvega on tõenäoliselt lihtsam. Planeerin sinna suvetuuri,» rääkis muusik.

Juttu oli ka uusaastalubadustest. «Igal aastal luban endale, et panen oma loodud laulud voogedastusplatvormile. Lisaks sellele, igal aastal luban, et teen korda oma sotsiaalmeedia. Tahan rohkem postitada ja olla fännidele kättesaadavam. Siiamaani pole kumbki plaan õnnestunud. Katsun siis sel aastal neid asju parandada. Kirjutasin uue laulu - panen siis selle üles. Pala on sisu poolest mingis mõttes tagasivaade,» sõnas ta.

«Uus pala «Kõik muu ei loe» on täiskasvanud mehe laul. Kui sa jõuad elus lõpuks sellisesse kohta, mil sa ei pea enam jooksma, otsima ega tõmblema - siis sa leiad ka rahu enda sees. Sa oskad rohkem väärtustada ja teadvustada. Olen saanud just nelikümmend ja vist olen aru saanud, mis on elus oluline. Ma väga loodan seda,» avaldas Alen Veziko raadio Elmar hommikuprogrammis.