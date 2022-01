Geneetik nimetas omikroni kehasse tungimise värava

Isaevi sõnul võib tegu olla silmadega, kuna üheks infektsiooni sümptomiks on konjunktiviidi (silma sidekesta põletik) teke, vahendab TASS.

Eksperdi tähelepanekute kohaselt on patsientidel, kes haigestusid oktoobris deltasse ja jaanuaris nakatusid nad uuesti Covid-19-sse, tegu tõenäoliselt omikroniga.

«Sellistel juhtudel on haiguse algus iseloomulik konjunktiviidile, millele järgneb peavalu ja nohu. Silmad muutuvad kõige sagedamini nakkuse väravateks,» tõi DNKOMi juht välja.

Isaev järeldas, et praegu on üldiselt veel vähe teavet selle kohta, millised spetsiifilised sümptomid on iseloomulikud deltale ja millised omikronile.