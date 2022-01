Uue töö nimel tuhandeid kilomeetreid sõitnud mees vallandati välimuse tõttu

Pärast kolimist läks Griffin tööle, kuid kaks tundi pärast vahetuse algust teatati talle vallandamisest. «Mulle öeldi, et ma ei saa seda tööd teha, kuna olen liiga paks. Mulle öeldi, et ma ei saa muruniidukit lükata ega trepist üles ronida,» rääkis Hamish. Ta lisas, et tema ametikoha hulka ei kuulunud hotelli territooriumi korrashoid, kuid ta mõistab, et mõnikord võib personalipuuduse korral tema abi vaja minna.