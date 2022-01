Suvine tähistaevas ja abikaasa seltskond inspireerisid Daniel Levit uut muusikat kirjutama

Värske lugu «Sunroof» on võrreldes varasemate Daniel Levi lugudega oluliselt rahulikum ja romantilisem. Muusik avaldas, et kuigi loo keskmes on sõna sunroof, mis omakorda sai ka refrääni korduvaks sõnaks, ei arvanud laulja üldse, et see laul hakkab katuseluugist rääkima.

«Sõna sunroof inspireeris mind meloodiat kirjutama...kuid olin kindel, et see saab olema lihtsalt tööfaili pealkiri. Jõudsin loomeprotsessi käigus siis mitu tiiru ümber aia käia ja lõpuks jõudsin ikka samasse kohta tagasi. Sunroof kõlas lihtsalt nii hästi, et see jäigi loo keskmeks. Kõigele lisaks, antud sõna on ka tegelikult hästi ägeda tähendusega,» rääkis muusik.

Levi kirjeldas, mil moel ta antud loo peale esimest korda mõtles. «Mäletan, et sõitsime Otepää suunas mu naise Eleriga ja siis tõmbasime autoga tee äärde, lülitasime kõik tuled välja ja jäime autost tähti imetlema. See tunne, mis sellel hetkel mind täitis oli peamiseks inspiratsiooniks sõnade kirjutamisel, see oli minu jaoks tähendusrikas,» tunnistas autor.

Veidi unistava kõlaga uus pala on kirjutatud koos Soome produtsendi Juho Suutarineniga. «Refrääni kirjutasin kodus kitarriga, aga siis kui mängisin selle loo Juhole ette, haaras ta kitarri kätte ja hakkas kohe täpselt sama käiku mängima, mis praegu ka loos kõlab. See tundus juba esimesest kuulamisest kuidagi nii õige,» räägib Daniel. Looga koos ilmus ka lummavate visuaalidega muusikavideo, mis on valminud koostöös režissöör Mart Varese ja visuaalkunstniku Mikk-Mait Kiviga.

Daniel Levi on nomineeritud tänavusel Eesti Muusikauhindadel aasta pop artisti tiitlile ning muuhulgas on ta ka ürituse üks õhtujuhtidest. «Minu esimene küsimus tiimile oli see, et kellega koos ma õhtut juhin...tunnen, et see nüanss mängib minu puhul suurt rolli. Laval peab olema kaaslasega hea klapp ja vahetu olemine. Kui meeskond jõudis Liis Lemsaluni, siis see valik tundus nii loogiline,» märkis ta.

«Ma üritan selle ürituse peale mitte väga mõelda. Võtan seda kui ühte toredat õhtut, kus saan aega veeta koos oma sõpradega. Saame tunnustada aasta parimad muusikuid ja laule, jagame auhindu, see on üks väga äge sündmus. Ootan seda täiega, muuhulgas esinen selle õhtu jooksul ka oma bändiga, esitame kaks lugu,» sõnas muusik.

Levi kommenteeris ka Eesti Muusikaauhindade nominatsioonide valikut. «On tunda, et näeme ägedat mitmekesisust. Eelmisel aastal oli muusikutel rohkem julgust teha teistmoodi muusikat. On hea meel näha erinevaid kategooriad, pole ainult popmuusikat välja toodud, on meeles peetud ka alternatiivsemat loomingut. Siiralt tore on see, et näiteks Puuluup on nomineeritud, nad teevad ülimõnusat asja,» rääkis ta.