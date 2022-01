Nõid annab nõu: need päästiksõnad aitavad sul elus saada ükskõik mida

Kui arvate, et kõrgemad jõud kükitavad ümber laua ja mõtlevad spetsiaalselt teile välja takistusi ja haigusi, on teil suurushullustus. Ei, nad üksnes realiseerivad teilt tulevaid sõnadesse pandud mõtteid, ei enamat.

Mida me saame sõnadega ära teha? Väga palju. Allpool annan teile inspiratsiooni. Konkreetne sõna tuleb vajalikus olukorras kas valjult või mõttes välja ütelda, kas üks või mitu korda, kuidas soovite. Teised ei peagi aru saama, mis kontekstis te seda sõna kasutasite, see on teie isiklik võlusõna. Võite selle sosistada selja tagant või kasutada vestluses muu jutu hulgas, nagu ise soovite.

Esialgu on neid sõnu ehk raske meeles pidada, algul tasubki meelde jätta paar tükki, et veenduda nende jõus. Leidke need päästikud, mida teil päeva jooksul vaja läheb. Ja veel: looge omaenda päästiksõnad, unustamata neid endale pidevalt korrata. Järjekindlus on see, mis nende sõnade maagiat toetab. Kasutage neid ja tänage neid. Ärge võtke tulemust üksnes kokkulangevusena. Midagi eitades ei saavuta te midagi. Kui te maagiasse ei usu, ei saa te seda kasutada.