Tim Ferriss on tuntud oma «4-tunnise» eneabiõpikute sarja poolest, kus ta õpetab aega efektiivselt kasutama. Pühendada neli tundi nädalas oma suhtele on tema sõnul sama tähtis või tähtsamgi veel, kui pühendada see tööle ja toitumisele.

Nädalas on 168 tundi ja vähemalt neli neist võiks minna suhte alla. Need tunnid ei pea toimuma järjest, vaid neid võib ka jaotada eri päevadele laiali, kuid need on määratud ainult kallimale – te ei mõtle sel ajal tööst, lastest ega kodutöödest.