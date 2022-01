Ohtlikud jääpurikad ning katustelt kukkuv lumi: kuidas liikuda tänavatel turvaliselt?

Kaljuronija Mihkel Nurm tunnistas raadio Elmar hommikuprogrammis, et kuigi täna töötab ta igapäevaselt katustel, on teda varasemalt kimbutanud arvestatav kõrguse hirm. «Ka kaljuronimist olen teinud hobikorras üksjagu, kuid kõik algas tänu minu uuele tööle. Kui päris aus olla, siis kõrgusekartus on mul tänaseni, kuid see pole enam paaniline. Mul on kõrguste vastu austus tekkinud,» märkis mees, kes talviti puhastab katuseid lumest ja jääst.

Nurm andis nõu jalakäijatele, mil moel on talvisel ajal kõige turvalisem tänavatel liikuda. «Jääpurikate puhul - minu soovitus on hoiduda majade fassaadidest eemale. Samas, heitke pilk ka ülesse. Kui näiteks ühel päeval on lumerohkelt külm ja teisel päeval sula, siis on ohuks katuste pealt alla kukkuv lumi...see aga langeb katusest jälle veidi eemale,» mainis ta.

«Oleme kuulnud viimasel ajal tihti, et maha kukkuv lumi ja jää on ka tänava ääres parkivatele autodele palju kahjusid teinud. Autod aga teatavasti ju fassaadide kõrvale ei pargi...see tähendab seda, et need on saanud pihka just kõnnitee piirkonnas, kus ka jalakäijad kõnnivad. Seega, kui on katustel palju lund ja on sula, siis mina kõnniksin fassaadile veidi lähemal,» sõnas mees.

Nurm lisas, et on palju majaomanikke, kes juba hoolitsevad talviti oma majade katuste ning ka seeläbi kaaskodanike heaolu eest. Samas on palju kohti, kus annab veel palju ära teha. «Eriti ettevaatlikud on need majaomanikud, kel juba erinevaid intsidente ette tulnud. Nüüd nad on palju teadlikumad - kui lumi tuleb, siis nad hoolitsevad ka katuse puhastuse eest. Mõned majaomanikud aga ei näe riski ning ootavad rahulikult lume sulamist,» sõnas ta.

«Kui katus vajab puhastamist, siis mina soovitan appi kutsuda professionaali - eriti sellistel juhtudel, kui on võimalusi kukkumiseks. Puhastusmeeskonna liikmetel on vastav väljaõpe, nad teavad, kuidas end turvaliselt kinnitada ja neil oskused vastava töö tegemiseks. On kümneid pisikesi nüansse, mis määravad töö ohutuse. Kõige tähtsam, et te ei teeks viga endale ega ka teistele...samuti ka oma majale,» sõnas katusepuhastaja Nurm.

Mees tõi välja, et kas majaomanikud saavad ise ennetada katustelt lume ja jääpurikate kukkumist. «Punkt üks, katusele annab panna lume tõkked. Kui on suured majad, siis annab paigutada ka topelt tõkked. Kui teie majal kipub tulema palju jääpurikaid, õhutage oma hoonete pööninguid - pange sinna ventilatsioon, et soe saaks alt välja. Lisaks sellele võib kasutada ka katuste sildu, need võimaldavad kiiresti ja turvaliselt teha kõiki katusetöid,» soovitas Mihkel Nurm raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».