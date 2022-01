Põhjused, miks seksi ajal padi tagumiku alla panna

Tagumiku all oleva padja kasutamisel on ka muid eeliseid. Näiteks võib padi liigesevalu leevenda. Kui põlved on haiged, aseta põlvili olles nende alla padi. Kui sul on aga vaagna-, kaela- või seljavalu, aitab ka siinkohal padi su keha õigesti toetada.