Elizabeth II paljastas oma pikaealisuse saladused

Väärikas eas kuninganna eelistab lihtsaid lõuna- ja õhtusööke. Oma endise peakoka Darren McGrady sõnul sööb ta kala- või liharoogi koos köögiviljadestt lisandiga. Elizabeth II üritab mitte tarbida süsivesikuid nagu kartul ja pasta. Eriti range on ta selle piirangu suhtes õhtuti. Kokk tõi näite, et tüüpiline õhtusöök kuningannale on hautatud spinat.