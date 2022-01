Valesti armumaagiat tehes muudad unistuste mehe paadunud joodikuks

Loe katkendit Väikse Myy raamatust «Nõid annab nõu: loitsud ja ruunid»:

Kõigepealt: hoiame meeles, et MITTE KUNAGI ei tohi teha rituaali kellegi konkreetse inimese peale. Sest lõpptulemusena kannatate alati ise. Te võite saada, mida soovite, ent hind on väga kõrge ja kaupa tagasi ei osteta.

Näiteks: tahate kellegi teise meest. Teete rituaali. Selle tulemusena hakkab see mees ootamatult jooma, läheb oma perest lahku ja te olete saanud endale kaela parandamatu alkohooliku, kellest lahti saada teil enam ei õnnestu. Miks? Sest armumaagia, milles kasutate konkreetse inimese nime, on alati võrdne needusega. Te ise kutsusite selle oma ellu. Ja ka armastatu ellu ja nagu teate, needus antakse edasi järgmistele põlvedele, nii kannatavad teie lapsedki.

Selle peale enamasti ei mõtelda, sest armastus on ju nii suur. Usutakse, et oma armastusega suudetakse kõike muuta. Ei suuda. Kui olete oma ja, veel hullem, teise inimese saatust muutnud ilma tema soovita, saate selle, mida välja kutsusite. Sellepärast tehaksegi armumaagiat ainult enda nimel, soovides oma ellu õnne ja õiget inimest, aga mitte kunagi ei nimetata teda ega isegi mõtelda tema peale, kui vähegi võimalik. Muuta võib ainult enda elu, soovides olla ligitõmbavam, kõrvaldades takistusi, kutsudes armastust oma ellu.

Pakun mõne rituaali – mõni neist on lihtsam, mõni keerulisem. Kas need õnnestuvad, ei olene rituaali keerukusest, vaid teist endast: kas oskate teele saadetud soovist lahti lasta ja jätta selle täidemineku kõrgemate jõudude hooleks. Pole vaja saatust tagant sundida ega püüda otsustada, kuidas see soov peaks täituma. Üleplaneerimisega blokite oma võimalused. Palusite. Nüüd oodake rahulikult. Kõik toimub siis, kui aeg on õige, mitte siis, kui teie tahaksite.

Rituaal valge lillega

See põhineb kiriklikul tseremoonial, jumalasõna kasutamine on seega kohustuslik. Rituaal oli tuntud juba keskajal ja on mõeldud tütarlastele, kes soovivad kohata oma armastust.

Aitab kutsuda enda ellu suhteid, mis on rajatud puhtale ja vastastikusele armastusele. Rituaali tuleb sooritada kasvava kuu ajal, kuu loomise esimestel päevadel, kõige parem, kui reede õhtul, sest reedene päev on Veenuse, armastuse jumalanna juhtimise all.

Vajate ükskõik millist valget värvi lille. Pange selle õis aknale, nii et sellele langeks kuuvalgus. Paluge universumilt, et teile saadetaks puhas ja vastastikune armastus. Koidikul võtke see õis ja pange püha raamatu vahele (piibel, lauluraamat või mõni muu vaimse sisuga raamat, mis teile meeldib ja mille lugemine annab teile head energiat ja jõudu).

Õis peab olema raamatu vahel järgmise kuuloomiseni. Järgmise noorkuu ajal, kuu loomise esimesel päeval, võtke lill raamatu vahelt, pudistage kroonlehed endale pihku ja lausuge: «Annan sulle, universum, osa oma unistusest. Palun jumalatelt, et mu soov täituks.»

Kirjeldage seejärel seda inimest, keda sooviksite oma elus näha, see peaks enne olema hoolega läbi mõeldud ja parem, kui kirja pandud. Pidagem meeles, et oma soov tuleb esitada selgelt ja täpselt, et seda ei annaks mitmeti mõista. Seejärel puistake osa õielehti avatud aknast välja, ülejäänud osa pange raamatu vahele tagasi.