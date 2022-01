Mihkel Raud: on rõõmus ja reibas aeg, ka oma uusaastalubadustest olen suutnud kinni pidada

«Aasta 2022 on alanud rõõmsalt, reipalt, üsna töiselt ja tuleb tunnistada, ka muusikarohkelt. On üks vahva aasta algus. Siiamaani olen suutnud truu olla ka oma kõikidele uusaastalubadustele...ja ka see on hea märk. Jaanuari lõpp on vist esimene raske hetk, mil uusaastalubadused kipuvad ära ununema. Siiamaani on minul kõik okei,» rääkis Mihkel Raud raadio Elmar hommikuprogrammis.

Raud kirjeldas, mis laadi lubadusi ta tänavu oma plaani võttis. «Kõik need tavalised asjad! Käin trennis, söön vähem. Midagi maha jätta mul pole enam, sest suitsetamisest olen juba varem loobunud. Hetkel on kõik joone peal, on olnud sportlik ja kontrollitud söömisega aasta algus,» sõnas ta.

Spordijutu keskel lisas Raud, mitu kätekõverdust suudab ta järjest teha. «See sõltub sellest, mis ajahetkel neid teen. Käin üsna regulaarselt trennis. Treener väänab kätekõverdused tavaliselt mingi superseeria lõppu. Siis ma kardan, et ma üle kahekümne väga välja ei pressi. Kui ma aga ei ole enne midagi teinud, siis tahaksin öelda, et võiksin kolmkümmend kätekõverdust teha järjest...aga võin ka valetada. Saan aru, et see pole hiilgavalt suur number, kuid olgem ausad, ma olen juba päris vana inimene,» muigas ta.

Raud annab esimese kontserdi uue bändiga oma sünnipäeval, 18. jaanuaril Fotografiskas. «Mulle meeldivad kaasaegse kunsti muuseumid. Ei tähenda sugugi, et need kohad on oma väljapanekute poolest kuidagi ülearu modernlistlikud. Kaasaegne kunst on see, mida ma tavaliselt otsin. Need muuseumid ja näitused meeldivad mulle,» sõnas ta.

«Mulle tundub, et kui laulmist võetakse kui kunsti tegemist, siis vaadatakse sellele peale veidi iroonilise varjundiga. Aga mina pean ka seda kunstiks, kui esitan kahe või kolme tuuri laulu. Teinekord on väga lihtsa poplaulu laulmine või loomine suurem kunst, seal on võimalik ambitsioone täheldada. Minu muusika on küll veidi lihtsam aga see ei tähenda seda, et seda võiks vähem kunstiks pidada,» rääkis ta.

Raud lisas, et kuigi tal on aastate pikkune lavakogemus, valmistub ta tänaseni oma kontsertõhtuteks ette teatava pabinaga. «Eks see natuke sõltub sellest, millise bändiga lavale lähen. Kuid väike närv on alati sees. Seda nimetatakse inimeseks olemise kogemuseks. Oma igapäevast elu elades me ei oska väärtustada veidi närvilisemaid hetki - need on situatsioonid, mil pulss tõuseb ja adrenaliin põrutab ringi üle kere. Mina naudin omamoodi ka pabistamist, laval olemisest rääkimata,» lisas ta.

«Mulle tundub, et enne lavale minekut pole ma just väga kontaktne. Seda näiteks üks kümmekond minutit. Aga teised inimesed kipuvad just neil hetkedel väga rääkima, eks ma siis noogutan kaasa ja teen näo nagu osaleksin selles vestluses,» tunnistas Mihkel Raud raadio Elmar hommikuprogrammis.