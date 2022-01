Tallinlanna üürikuulutus sai tõlkeprogrammi tõttu särtsakalt naljaka sisu

Kuulutus on kena ja korrektne, juures pildid, kirjeldused ja vajalikud kontaktandmed. Kuid selgus, et üürileandja ameeriklannast sõbranna jaoks muutus kuulutuse sisu tänu automaatsele tõlkeprogrammile hoopis teiseks.

Originaalpostituses on kirjas: «Diivanit ei ole, on patjadega lesila. Telekas on.»

Tõlkeprogramm sai sellest hoopis teisiti aru ja mitte-eestlaste jaoks on tekst selline:

Google tõlge omakorda eesti keelde pannes kõlab nii: «Diivanit ei ole, on üks patjadega lesbi. Vaadatav telekast.» Korteri perenaine naeris, et iial ei tea, mis argument see kõige otsustavamaks osutub.



Üürikuulutuse endaga saab tutvuda SIIN.