Franz Malmsten ehitab matkabussi ja tikib särkidele filmide tsitaate: looming laeb mu akusid!

Franz Malmsten avaldas, et tema tänavune aasta on alanud hästi ning kaunites toonides. «Võib öelda küll, et kõik on hetkel üpriski tore! Just paar päeva tagasi meenutasin, et eelmine aastavahetus möödus mul haiguse lainel. Jäin nimelt üle-eelmise aasta viimasel päeval koroonasse ja aastavahetus möödus maakodus. Ravisime end ja olime isolatsioonis. Aasta algus läks seetõttu rahulikult, vaikselt ja taastudes. Alles veebruari alguses sain terveks. Need tagasihoidlikud kuud dikteerisid terve aasta. Võtsin küll osa Ironman võistluselt ja Rockooper Johnny suvelavastusest...kuid 2021. aasta kulges laias laastus siiski rahulikus tempos,» meenutas näitleja.

«Selle aasta algus on olnud aga märkimisväärselt erinev. Tempo on korralik ja ma olen sellega rahul. Olen jõudnud oma tegemistega nii teatrisse kui kinno, olen kohtunud paljude inimestega. Ehk kõik sellised kogemused, mida eelmisel aastal polnud,» sõnas mees.

Kuigi Malmsten on avalikkusele tuntud tänu näitlejatööle, õpib ta siiski täna Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis lavastajaks. «Alustasin näitleja õpinguid Vanalinna Hariduskolleegiumis. Kolme aasta vältel võtsin igapäevaselt osa teatriõppest ja see kulmineerus meie ühise lõpulavastusega. Gümnaasiumi lõppedes ma Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli katsetele ei läinudki, tahtsin hoopis Inglismaal filminäitlemist õppida. Just Inglismaal olles sain aru, et filmimaailm paelub mind väga, sealhulgas ka lavastamine. Kui pidime näiteks lühietüüde lavastama, siis lõi see minus sellise energia särama! Just seetõttu asusin Eestisse tagasi tulles BFM'i ridadesse,» rääkis ta.

«Alguses oli keeruline koolielu ja tööprojekte paralleelselt teha. Eriti veel esimesel aastal. Kui ülikooli läksin, siis mul olid pooleli ka kahe filmi võtted, olen nii tohutult tänulik, et ülikooli pere mulle vastu tuli. Esmaspäevast kolmapäevani olin koolis ja neljapäevast pühapäevani tegin tööd etendustel ja võtetel. Head klassikaaslased salvestasid mulle loenguid, sest Zoom'i keskkonda tol ajal kasutusel ei olnud. Oli päris keeruline aeg, kuid ma sain lõpuks hakkama,» sõnas Malmsten.

Näitleja tegi juttu ka filmist «Soo», mille pidulik esilinastus toimub 14. veebruaril ja üle Eesti jõuab see kinodesse vahetult enne vabariigi aastapäeva. «Mind paelub selle filmi lugu mitmel põhjusel. Esiteks Eestimaa loodus - see, kuidas soo mõjutab inimesi. Kuigi lugu on kirjutatud sada aastat tagasi, on see väga tänapäevane. Inimene on selle saja aasta jooksul vähe muutunud ja probleemid on väga sarnased, mis meil. See on kindlasti armastuslugu. Räägib inimeste vahelistest suhetest. Sellest, kuidas sa tahad armastada ja saada armastatud...ja mis võitlused selle kõige nimel toimuvad,» selgitas ta.