Nõmmel peitus soojaveeboileris võimas katlakivimoodustis

Tegu on boileriga, kus küttekeha on padrunis ja veega otseselt kokku ei puutu. «Tahtsin juba ammu seda puhastada, aga alati tuli midagi vahele või ei olnud meeles,» räägib boileri omanik. «Nüüd mõtlesin, et peaks energia säästmiseks lahti võtma ja puhtaks tegema, aga sain sellise üllatuse osaliseks. Mul vist vedas, sest kui katlakivi koguneks küttekeha peale, oleksid lood ilmselt halvemad.»



Nõmmelase sõnul ei olnud selle eest boileri põhjas peaaegu üldse lahtist katlakivi. Ta loodab, et peale kokkupanemist vana hea veesoojendaja ka edasi töötab. «Tõenäoliselt on see tüüp mul paras elektriröövel. Aga kui ta veel vastu peab, pole äkki mõtet ikkagi välja vahetada. Väliskest tal igatahes soe ei olnud.»