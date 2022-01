Kristi Loigo vaktsineeritud poeg haigestus raskelt: kes nüüd vastutab?

Ühele kommenteerijale, vastab Loigo lõviemaliku ägedusega: «Tead, kui sa seal maski all oled siis oled tôesti surnud! Kehal aitab ilmselgelt viirusest jagu saada sinu oma immuunsüsteem ja loomulik antikehade teke. Kuradi jutt see on, et vaktsiin on nagu jumalaand ja mis oleks ilma vaktsiinita! Ilmselt oleks terve ega sojuks praegu. 19 aastat on ta terve olnud ja kôiki viiruseid vàga kergelt pödenud. Mina konstateerin fakti- see vaktsiin ei tööta!»