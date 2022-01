Päevad ei tähenda, et seksil on kriips peal. FOTO: Shutterstock

Väga paljud naised loobuvad seksist päevade ajal, kuid see pole sugugi vajalik. Seksinõustajad ütlevad, et päevad on tegelikult naiste jaoks üks seksuaalselt elujõulisemaid aegu. Esiteks võib hormoonide tõttu seksiisu olla suurem ning partneriga rohkem lähendada.