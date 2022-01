Sven Lõhmus esimest korda Eesti Laulu laval: võistluse raames valmistasin ette üksteist demolugu!

Ansambel Black Velvet on pääsenud looga «Sandra» Eesti Laulu konkursi poolfinaali. Tunnustatud laulukirjutaja Sven Lõhmus avaldas, kes on tema kirjutatud loo peategelane Sandra ja millest lugu täpsemalt räägib.

«Sandra on ülekantud tähenduses eelkõige üks ilus naisterahva nimi. Laul räägib meeste erinevatest nais ideaalidest. Mõne jaoks on ideaalne naine see, kes kõvasti äri ajab...teine eelistab aga jällegi koduperenaist. Kolmas armastab sporditšikki ja neljas peab lugu hipsteri tüüpi naisest. Ja nii edasi! Inimesed on nii erinevad. Lisaks sellele, ka naiste ja meeste ideaalid on erilaadi,» muigas ta ja lisas, et peategelane Sandra ongi see, kes võtab antud juhul loo sisu kenasti kokku.

Lõhmus tõi välja, et nimi Sandra kujunes laulu sisse esimese hooga ja täiesti juhuslikult. «Tegelikult oli kõik väga lihtne. Mul oli vaja leida nimi, mis koosneks kahest silbist. Olin iseenda loodud meloodias väga kinni. Nagu ikka, mul pole kunagi laulu teksti ja nii ümisesin ka nüüd midagi oma peas. Esimene sõna, mis pähe tuli oli just Sandra. See tundus kohe alguses hea lahendus,» märkis ta.

Sven Lõhmus tõi välja, et kuigi Black Velvet on Eesti muusikaelu elavdanud juba aastakümneid, on bändil täna täiesti uus hingamine. «Kusjuures, see ei tundu ainult mulle nii, ka teised bändiliikmed leiavad sama. Äge on minna üritusele, kus varem käinud pole. Ma pole mitte kunagi Eesti Laulul ise laval olnud! Mängin pilli ja olen täiesti uues olukorras. Minu jaoks on see täiesti uus situatsioon, samamoodi ka bändi jaoks,» sõnas mees.

«Eesti Laulu võistluse jaoks valmistasin ette lausa üksteist demoversiooni! Salvestasin need ja laulsin ise peale. Seejärel tegime bändisiseselt väikese žürii, kuulasime koos materjali ja valisime ühe loo välja. Kusjuures, esimese hooga välja valitud lugu ei olnud sugugi veel «Sandra». Siis teatasin poistele, et mul on üks lugu veel, kuid see on veel poolik. Laulsin neile ette salmijupi ja veidike refrääni...siis kõik teatasid, et just see läheb ja on kõige õigem asi,» rääkis loo autor.

Lõhmus lisas, et ta lähtub lugude kirjutamise ja avaldamise juures sisetundest. «Ka selle loo puhul tundsin sisimas, et see on õige tee ja õige laul, mida teha. Lugu on positiivne, meloodiline ja seetõttu peaks meile hästi sobima,» lisas ta.

Muusik märkis, et kuigi bänd on võistluslooga jõudnud juba poolfinaali, seisab ees palju tööd. «Esiteks, peame nüüd ette valmistama kogu lavalise poole. Tehnilise suuna pealt on palju küsimusi - mida näitame ekraanide peal ja millised eriefektid mängivad taustal. Kõik tuleb läbi katsetada ja arutada. Lisaks sellele teeme ka bändiproove ning anname erinevaid intervjuusid. Siis kui ilm lubab, sõidame ka Peipsi järve äärde, et filmida bändi tutvustav klipp,» sõnas ta.

«Kui nüüd rääkida ausalt Eesti Laulu osalevatest konkurentidest, siis tunne on päris habras. Kõik artistid on tugevad. Kuid neid kõiki kuulata, tuleb samas ka rahu südamesse...sest nii hea meloodiaga laule nagu meil, palju ei ole. Kuid ma ei julge isegi prognoosida, kes sealt edasi võib saada,» rääkis tunnustatud laulukirjutaja Sven Lõhmus raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».