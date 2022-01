Nostradamuse ennustused 2022. aastaks: häid uudiseid pole palju

Alates Teise maailmasõja õuduste ettenägemisest kuni Prantsuse revolutsiooni ja Londoni suure tulekahju ennustamiseni – Nostradamuse jubedate ennustuste täpsus tähendab, et inimesed jälgivad tema kirjutisi ka sadu aastaid hiljem. On väidetud, et ta teadustas ette John F. Kennedy mõrva ja 11. septembri terrorirünnakuid New Yorgi Maailma Kaubanduskeskuses.