Nördinud Elvis Brauer: ühel hetkel hakkan mõtlema, et äkki olengi ise loll

Elvis Braueri hinnangul käis oma meelsust näitamas liiga vähe inimesi. «Andke mulle kogu lugupidamise juures andeks, ma ei mõista ega saa aru... Mulle pole mõtet kirjutada miks te ei saa tulla ja et teil mõnel on töö ka. Minu küsimus on, millal te siis tulete? Millal on õige aeg? Siis, kui külmunud ja näljased olete?»