Dokumentides on kirjas vaid Waris Dirie sünniaasta – 1965, sest tema suguvõsas sünnitasid naised väljaspool raviasutusi ega fikseerinud sünnikuupäeva. Nomaadide perre sündis palju lapsi seetõttu, et rasestumisvastaseid vahendeid ei kasutatud, aga ka seetõttu, et paljud lapsed surid vahetult pärast sündi ja emad jäid üsna kiiresti uuesti lapseootele.