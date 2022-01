Soome teadlased töötavad välja ninaspreid, mis kaitseb koroonasse nakatumise eest kaheksa tundi. «See tehnoloogia on odav, kerge toota ja toime sobib võrdselt hästi iga koroonatüve puhul,» rääkis uuringu autor Kalle Saksela. Sprei kaitsevat ka nüüdseks kadunud SARS-viiruste eest, nii et see võib olla tõhus abinõu võimalike uute koroonaviiruste vastu.