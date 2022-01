Ekspert: kasvanud küttekulu ja viiruste vastu aitab rohkem seksimine

Katja Majuri sõnul eraldub seksimise käigus soojusenergiat ja nii ei pea toas radiaatorit maksimaalselt tööle lülitama. «Selle võrra saab näiteks õhtul toas temperatuuri kraadi-paari võrra madalama hoida. Lisaks kulutab paar 20–30-minutilise seksiga kahepeale kokku keskmiselt 170 kalorit, mis on hea ka kaalulangetusele,» ütles Majuri.

«Seks on üks parimaid ja looduslikumaid kaitsemehhanisme praegu möllavate viiruste vastu. Meditsiiniliselt on tõestatud, et vahekord tugevdab immuunsussüsteemi – kaks korda nädalas seksivatel inimestel mõõdeti näiteks 30 protsenti kõrgem süljes leiduvate ning esimese astme kaitsena toimivate antikehade tase kui nendel, kes ei seksi. Lisaks alandab seks vererõhku ja südamehaiguste tõenäosust ning annab parema une,» rääkis Hot Lipsi rahulolujuht.