Tahad tööd lennunduses? Eesti Lennuakadeemia ootab huvilisi uutele rahvusvahelistele erialadele

Eesti Lennuakadeemia avas esmakordselt vastuvõtu kahele tasulisele rahvusvahelisele õppekavale. Ärilise lennutranspordi piloodi ja kommertslennunduse juhtimise õppekavale kandideerimise eelduseks on keskharidus ja väga hea inglise keele oskus. Õpingute edukal läbimisel omandatakse tehnikateaduste bakalaureuse (BSc) kraad.

«Meie endi jaoks tähendab see samm kindlasti suurt väljakutset. Need on meie esimesed rahvusvahelised õppekavad. Õppejõududel on vaja rohkem tööd teha, ained lähevad inglisekeelseks ning majas on ettevalmistustööd päris palju. Muudatused toovad majja uut rahvusvahelist seltskonda » märkis Lennuakadeemia turundusjuht Silver Bohl.

Bohl selgitas, mida uued õppekavad laias laastus tähendavad. «Kommertslennunduse juhtimise õppekava on sisuliselt lennundusspetsiifiline majandusõpe. Teine uus õppesuund ehk ärilise lennutranspordi piloodi eriala jaguneb aga omakorda kaheks. Pakume seda ühe variandina aastase õppekavana - näiteks nendele pilootidele, kes on varasemalt oma piloodilitsentsi omandanud, kuid neil puudub kõrgharidus. Ja teise variandina on võimalik läbida seda sama eriala ka täismahus, sinna sisse kuulub ka piloodi treeningu pool,» täpsustas Silver Bohl.

Kommertslennunduse juhtimise õppekava peaks huvi pakkuma kõikidele neile, kes näevad oma tulevikku spetsialisti või juhina näiteks lennuettevõtetes, lennujaamades, maapealset teenindust või lennujuhtimise teenust pakkuvates ettevõtetes, hooldusorganisatsioonides aga ka turismiettevõtetes või lennundusega seotud avaliku sektori asutustes.

«Kui soovite tulla piloodiks õppima, siis sisseastumisel tuleb läbi teha tervislik kontroll. See tuleb edukalt läbida ja alles seejärel on võimalik sisseastumise toimingutega edasi liikuda. Seda kontrolli pole aga vaja karta - enamik inimestel on olnud tervis piisaval tasemel korras. Kommertslennunduse juhtimise õppekava sisseastujate puhul me tervist ei kontrolli,» täpsustas Bohl.

Lisaks sellele ootab Lennuakadeemia ka neid, kes tahavad siseneda lennundusmaailma, kuid soovivad seda teha kutseõppe tasemel. «Meie kooli on sisse astunud õpilasi, kes on oma karjääri muutmas. Lennuakadeemia puhul tähendab kutseõpe seda, et see on justkui õpipoisi õpe. Meile tulevad õppima inimesed, kes lähevad kohe paralleelselt lennundusettevõttesse tööle ja saavad sealjuures ka palka! Kahe aastaga on võimalik omandada õhusõiduki hooldustehniku kutse,» märkis Lennuakadeemia esindaja.

«Eesti lennunduses on toimumas hästi korralik tõus. Meil on aastatega juurde tulnud päris palju lennundusettevõtteid ja pigem on näha, et selles valdkonnas jätkub tööd kõvasti! Pigem on puudu meil täna erinevatest töökätest. Isegi kui lennunduses on reisijate numbrid koroona tõttu vähenenud, on seevastu kaubanduspool tõusujoonel. Pikemas perspektiivis on lennunduses väga põnevad ajad,» lisas Silver Bohl raadio Elmar päevaprogrammis.