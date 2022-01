Kim Kardashian kaevati pettuse eest kohtusse

Endine poksimeister Mayweather on varem krüptovaradesse investeerimise edendamise eest juba seadusega pahuksisse sattunud. USA väärtpaberi- ja börsikomisjon määras talle 2018. aastal trahvi selle eest, et ta reklaamis sotsiaalmeedias krüptoinvesteeringute pakkumisi, avalikustamata, et talle selle eest maksti.