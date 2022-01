Maratoniks head nipid selgeks! Suusaliit korraldab sel nädalal tasuta treeninguid üle Eesti!

«Meie idee võeti vastu väga hästi! Tean seda, et juba esimesel päeval nii laste kui ka täiskasvanute tunnis oli meeletult palju osalejaid. Rõõm oli näha, et inimesed olid info kätte saanud. Veel suurem heameel oli aga selle üle, et nad julgesid rajale kohale tulla,» märkis Eesti Suusaliidu esindaja raadio Elmar hommikuprogrammis.

Teppan kirjeldas, millest sai kampaania idee alguse. «100 suusatundi on tegelikult sümboolne ettevõtmine. Eesti Suusaliit tähistas paar kuud tagasi oma sajandat juubelit. Pidustuste üheks eesmärgiks võtsime selle, et tahame kinkida midagi Eesti rahvale. Mõtte autor oli Alo Lõoke, kes on ühtlasi Terviseradade juht. Tema vastusvaldkonnas on palju terviseradasid üle Eesti, mis on kenasti ära hooldatud ning hetkel on ka suusarajad seal sees. Just tema pakkus välja, et õpetage inimesi suusatama, et talvel oleks radadel veelgi rohkem harrastussportlasi,» rääkis ta.

«Meile tundub, et väga paljudele eestlastele meeldib suusatada. Kõigi kohta ma muidugi rääkida ei oska, kuid suurem enamus kindlasti armastab seda ala. Meil on olnud ikka väga kehvasid talvesid, nüüd on teine väga hea talv jutti! Näeme seda, mis radadel toimub ja selle põhjal võib küll öelda, et suusatamine on taas populaarsust kogumas,» rõõmustas Teppan.

Suusaliidu esindaja andis nõu ka nendele, kes tahaksid tulla suusarajale, kuid nad pole kindlad oma sõidutehnikas. «Just hetkel ongi parim aeg tulla ja sõita! Sel nädalal on suusatreenerid võtnud endale fookuse, et nad ootavad inimesi tundidesse. Ja just nimelt neid, kes pole veel nii enesekindlad ja soovivad suusatamisega algust teha,» märkis ta.

«Treenerid annavad teile esmased teadmised. Kuidas saada üle sõiduhirmudest? Kuidas minna suuskadel mäest üles ja kuidas sealt jälle alla saada? Kuidas sõita nii, et me endale haiget ei tee? Kogu tarvilik info tasuta suusatundide kohta on üleval meie kodulehel. Üks on kindel, maratoniks saate tehnika ja nipid selgeks. Vormi saamine sõltub aga muidugi juba järjepidevusest, ehk kui tihti ollakse iga nädal nõus ennast liigutama,» sõnas mees.

Suusatundide info on välja toodud maakondade kaupa, kirjas on tundide täpsed kuupäevad ning kellaajad. «Minge vaadake kindlasti Suusaliidu lehelt järele. Neile, kellele pakuvad huvi suusahüpped - oleme ka teile mõelnud ning ootame samuti trenni. Trennid on nii Tallinnas kui ka Otepääl. Usun, et julged lapsed saavad kenasti hakkama,» rääkis Teppan.

«Tore on see, et hetkel on suusarajad olemas üle Eesti. Varasematel talvedel on tihtipeale olnud probleem, et Läänemaal ja saartel on lumest puudus. Nüüd on ka seal kunstlume rajad olemas,» märkis ta.

100 suusatunni kampaania raames eeldavad korraldajad, et varustus on sõitjatel endil kaasas. «Kuidas teil pole olemas enda isiklikku, siis haarake see lähimast suusalaenutuspunktist kaasa,» sõnas Teppan.

Kel isiklikku varustust pole, kuid soovivad seda soodsalt soetada, siis neilegi hea uudis. Laupäeval 15. jaanuaril toimub Lõunakeskuses suur suusalaat. «Kel on varustus koju seisma jäänud, siis kolmapäeval, neljapäeval ja reedel võtame Lõunakeskuses teie varustuse vastu ja paneme selle müüki. Teeme seda koostöös Suusahullude klubiga. Te ise seal ei pea laupäeval juures olema, müüme teie varustuse ise maha. Varasemad aastad on näidanud, et kasutatud asjade vastu on suur huvi olnud. Pigem jääb kaubast isegi puudu,» sõnas ta.

Teppan lisas, et kui käesoleva nädala raames ei õnnestu kuidagi suusatundidesse jõuda, siis tasub Suusaliidu tegemistel hoida pilk peal hoida, plaanis on ka tulevikus analoogseid üritusi korraldada. «Külastage meie kodulehte, seal on kõikide suusatreenerite kontaktid olemas. Nende töö ju otsa ei saa! Kui te võtate nendega ise ühendust, nad leiavad võimaluse, et teid õpetama tulla. Kas nad seda päris tasuta teevad, on nüüd teine küsimus. Kuid tõenäoliselt on plaanis tasuta üritusi korraldada ka edaspidi, näiteks Suusaliidu tähtpäevade puhul,» rääkis Suusaliidu juhatuse liige Vahur Teppan.