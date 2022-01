Selgus põhjus, miks osad inimesed koroonaviirusesse ei nakatu

Neil, kelle kehas oli pärast külmetushaiguse põdemist teatud hulk immuunrakke, oli koroonaviirusesse haigestumise tõenäosus väiksem. Ekspertide sõnul annab nende leid kasuliku ülevaate sellest, kuidas keha kaitsesüsteem üleüldse viirustega võitleb. Immuunsus ühe haiguse vastu võib aidata ka teise viiruse puhul. Suur viga on arvata, et kõik, kes on külmetust põdenud, on automaatselt Covid-19 eest kaitstud, sest kõik pole koroonaviirusest põhjustatud.