3 tantristlikku nõuannet, mis avavad sind uutele kogemustele

Tantristlik lähenemine näeb maailma läbi voolamise ja energiavahetuse, kuid see ei pea tingimata olema seksuaalne. Nii sageli on inimesed seadnud enda jaoks sisimas piirid, mida nad teevad ja mida ei tee, ega lase uutel kogemustel end avada.

Tavaliselt hakkab meid tõmbama just midagi sellist, millega me soovime energiat vahetada. Selles tegevuses, inimeses või idees on midagi, millest me soovime ka osa saada ja osa olla. Meid kutsuvad partnerid, kohad, toidud ja muu, mis vahendb meile mingisugust spetsiifilist uut energiat.