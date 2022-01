Arheoloogid leidsid ligi 350 aastat tagasi uppunud «kummituslaeva» rusud

Jutt käib laevast «The Griffin», mille ehitas Prantsuse maadeavastaja René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle. et leida tee Aasiasse. Tema laev kadus jäljetult 1679. aastal, kui toimetas üle Michigani järve väärtuslike karusnahkasid. Nagu ajaleht märgib, on tema kadumisest saanud üks Ameerika kuulsamaid "mere" mõistatusi.

Prantsuse maadeavastaja René-Robert Cavalier' Sieur de La Salle ehitatud suur laev Griffin kadus oma esimesel reisil umbes 343 aastat tagasi. Sellest ajast peale on see olnud üks Ameerika üks kurikuulsamaid merendusmüsteeriume. Laev ehitati eesmärgiga leida marsruut läbi Põhja-Ameerika suurte järvede, et jõuda Hiinasse ja Jaapanisse. Kuid väärtuslikku karusnahalasti kohale toimetades laev haihtus. Alates laeva kadumisest on seda laialdaselt peetud laevavrakiküttide pühaks graaliks.