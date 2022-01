Keerulised ajad on pannud üha enam inimesi otsima vastuseid ja selgitusi astroloogiast. Miks see nii on? Kolm tähetarka, keda Eesti inimesed usuvad, aitavad seda mõista.

Tellijale

Astroloogia on parim viis inimest tundma õppida, leiab Igor Mang. Tähtede abil avanevad teemad, millele rohkem tähelepanu pöörata, räägib Beatrice Fenice, ning Margit Korbe sõnul annab suurema pildi nägemine inimesele tema jõu tagasi.

Igor Mang

Igor Mang on võitnud paljude usalduse oma julgete väljaütlemiste ja täpsete prognoosidega.

«Inimese saatuse panevad paika kolm asja,» arvab Mang. «Need on vanemad, keskkond ja tähtede seis tema sünni hetkel – see kosmiline kood on igaühel ainulaadne, seepärast kõige tähtsam. Inimene, kes realiseerib oma kosmilise koodi, täidab eluülesande, mitte kellelgi teisel pole võimalust samasugust elu elada.» /jätkub/

Beatrice Fenice

«Mina olen Avesta Zoroastria kasutaja. Ennustustes kasutame mitmeid muid lisaplaneete, mida klassikaline astroloogia ei arvesta, näiteks must kuu Lilith, valge kuu Selena. Selena näitab, mida inimene peaks tegema, et olla eluteel õigel rajal. Lilith näitab otseteed põrgusse, kõiki neid asju, mis võivad sind ahvatleda. Mulle sümpatiseerib Saturni tsükli põhine tähendussüsteem, kuna see keskendub inimesele indiviidina, mitte tema rollile sootsiumis.»