Fitnessi liidu president soovitab: spordiga tegelemine toetab su immuunsust ja võitleb vananemisega

Ergo Metsla mainis Elmari hommikuprogrammis, et peenete nimedega kulturism ja fitness on eelkõige keha teadlik liigutamine ja iseenese sundimine. «Midagi muud erilist siin pole. Kes nüüd alustavad oma sportliku teekonnaga tänu aastavahetuslubadustele, siis tasub endale esmalt selgeks teha, et ega aastanumbri vahetus mingi eriline ime pole. Ühed numbrid muutuvad teisteks numbriteks. Oluline on aru saada, miks sa tegelikult end liigutada tahad,» muigas mees.

«Eriti oluline on eesmärk ja soov paika panna praegusel hetkel, mil elektri- ja gaasihinnad on kõrged. Pole mõtet kodus istuda ja mõelda, kuidas sa eluga hakkama saad. On üks asi, mida sa kindlasti teha saad ja see on iseendaga tegelemine. Alusta sellest, et pane treeningriided selga ja võta ette poole kuni tunni aja pikkune jalutuskäik,» jagas Metsla nõu.

Mees lisas, mil moel saab lihtne jalutuskäik sulle palju kasu teha. «See on ju lausa kahtepidi hea! Esiteks, see vähendab igal juhul stressi ja aitab sind mõnusalt liigutada. See on suurepärane esimene samm treeningutega alustamisel,» sõnas ta.

«Kui alustad jõusaalis käimisega, siis sa ei tee vaid lihtsalt sporti - teadvusta seda endale. Sa võitled tegelikult vananemisega. Teiseks, sa saad tasuta ja ilma retseptita ravimi, mis tervist korras hoiab. See aitab suurepäraselt ka immuunsust tõsta,» rääkis mees.

Metsla tegi juttu, miks inimestele peab meelde tuletama, et liigutamine on olulise tähtsusega. «Kaldun arvama, et see on kultuuri küsimus. Eesti on paarkümmend aastat vaba olnud, kuid vabaks olemisega oleme liikunud eelkõige materiaalsete eesmärkide suunas. Rahva tervis on tänu sellele kehvemasse seisu jäänud. Lisaks tippspordile peaks riiklikul tasandil toetama ka liikumisharrastuse teadmist,» arvas ta.

Kulturismi ja fitnessi liidu president andis ka nõu, mil moel end motiveerida treenima. «Motivatsioon on meie sisemine asi. Kõige paremad motivaatorid on eeskuju ja saavutused. Negatiivsed motivaatorid on surmahirm ja maksud. Kõik need asjad kokku panevad aju siiski motivatsiooni suunas tööle,» märkis ta.

«On üks väga hea nipp, mis aitab praktiliselt motiveerida ja tekitab harjumuse. Näiteks, efektiivsed on erinevad väljakutsed. Miks mitte alustada homsest saja küki väljakutsega? Olen seda ka ise teinud ja on küll üks hea motivaator. Saja päeva väljakutse - esimesel päeval üks kükk ja sajandal päeval sada kükki! Esialgu võib tunduda sada kükki palju, kuid kui sa oled kolm kuud selle nimel tööd teinud, siis tekib iseenesest harjumus ja motivatsioon end vormis hoida,» sõnas Ergo Metsla raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».