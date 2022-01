Lennumees Toomas Uibo oma värskest laulust: elada tuleb kogu aeg ja ärme jää igavaks!

Värske pala «Igavad meist ei saa» meloodia on kirjutanud Urmas Lattikas ning sõnade autoriteks Marek Sadam ning Toomas Uibo. Laulja lisas, et pala on kirjutatud eelmise suve alguses ning inspiratsiooni leidis ta oma kaunilt puhkusereisilt.

«Ühel õhtusöögil nägin julget naisterahvast tantsimas restorani laudadel. Sel hetkel tundsin, kui oluline on, et me ei jääks igavaks ning jätkaks elu nautimist igal hetkel! Ka laual tantsimist ükskõik millises eas,» kommenteeris Uibo.

Artist lisas, kuidas uus lugu sündis. «Urmas Lattikas võttis minuga ühendust ja tahtis koostööd teha. See mõte meeldis mulle väga, sest originaallugusid on ju vähe. Andsin talle vihjeid ja rääkisin eeskujudest ning tänu sellele teadsime, mis suunas edasi liikuda. Paar nädalat hiljem tuli Urmas valmis looga ja tulemus meeldis mulle väga,» sõnas ta.

«Muusika on mulle südamelähedane. Täna olen veel sellises faasis, mil otsin ja katsetan. Väga kindlat oma teed veel leidnud pole. Tean aga seda, et kõik katsetused annavad mulle teatava kogemuse. Vaid nii tean, kuidas edasi minna,» sõnas mees.

Uibo sõnul on laulu «Igavad meist ei saa» sõnum see, elada tuleb täiel rinnal ja seda igal hetkel. «Juba minu vanuses inimeste puhul levib mõtteviis, et noorus on juba möödas. Tegelikult ei tohiks nii mõelda. Elada tuleks kogu ja igavaks ei tohi jääda, me peaksime nii mõtlema igas vanuses,» muigas Uibo.

Mees tegi juttu ka alanud aasta unistustest ning ootustest. «Eks kõik mu mõtted lähevad ikka selle viiruse juurde...ma väga loodan, et uus aasta lubab meil naasta tavalise elu juurde. Ma ise ei söö küll 100% artisti leiba, kuid tean kui keerulised ajad on hetkel käsil, seda kõikides eluvaldkondades. Sealhulgas lennunduses. Ma tõesti väga loodan, et me suudame viirusega nii palju võidelda, et oma elu väheke normaalsemasse seisu viia,» märkis ta.