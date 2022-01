See võib olla lapsel varajane märk autismist

California ülikooli teadlased kasutasid eri tehnikaid, et tuvastada beebidel ajuosa, mis paneb ta erinevalt reageerima nunnukõnele – nagu kui «koera» asemel kasutada «kutsu» ja «hobuse» asemel «suksu».

Teadlased loodavad välja uurida, kuidas areneb autismispektri häirega lapse aju ning miks tal on raske sotsiaalses olukorras infot tõlgendada. Nad arvavad, et autismispektri häirega lapse aju mehhanismid, mis reageerivad nunnutavale häälele, on sünnipäraselt nõrgemad. Teadlased tegid 71 lapse ja 14 täiskasvanuga terve rea katseid, kirjutab UPI.