Pole õiget vastust küsimusele, kui tihti peaks juukseid pesema, kuid üleüldine reegel on, et üle päeva, ehkki kuivemaid juukseid võiks küürida ka harvem. Jämedama karvaga lokkis juuksed on sageli kuivemad kui sirged, kuid viimastel on sageli otsad kuivad.