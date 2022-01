Ajarändurist tiktokker: neil kuupäevadel juhtuvad raputavad sündmused

Mees väidab, et ta pärineb aastast 2714 ning on võimeline liikuma ajas edasi-tagasi. Ta ütleb ka, et on tüdinud, et inimesed ei usu tema võimesse ajas rännata ning soovitab märkida teatud kuupäevad üles. «Mind on liiga kaua peetud petis-ajaränduriks, nii et pidage neid kuupäevi 2022. aastal meeles!»