See jook on teest ja kohvist palju tervislikum - eriti kui soovid teatud terviseriske vähendada.

Paljud eestlased põevad vähki, diabeeti või Alzheimeri tõbe. Seetõttu on see paljude jaoks väga hea uudis, sest nende haiguste riski saab nüüd vähendada. Tegemist ei ole just kuigi populaarse joogiga, kuid kui seda proovid, hakkab see sulle kohe meeldima. Selle joogi nimi on kurkumilatte