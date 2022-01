Aasta algus toob kinodesse põnevaid filme nii romantikutele kui ka seiklusjanulistele

«Mul on hea meel, et vaatamata keerulisele ajale saame ka oma kinodes nautida maailmatasemel filme. Olen suur Marveli sõber ja seetõttu teeb siiralt rõõmu kui edukalt läheb hetkel kolmandal «Ämblikmehe» filmil. Samas, veidi tuska teeb see, kui valusalt kukkus läbi Steven Spielbergi «West Side Story» - seda ei taheta vaadata miskipärast ei meil ega ka Ameerikas. See on aga tõeline viga! Inimesed, kes armastavad muusikale ja ilusaid lembelugusid - teadke, et see on ilus film,» märkis Lauri Kaare raadio Elmar hommikuprogrammis.

Kaare jagas kommentaare ka kohaliku filmimaastiku tööde teemal. «Kindlasti «Jahihooaeg» ja «Eesti matus» - just need on olnud teistest vaadatuimad. Eesti vaataja tahab näha naljakaid eesti lugusid. Kuid loodetavasti tekitab huvi ka romantika ja Oskar Luts, sest vabariigi aastapäeva eel peaks ekraanidele jõudma kauaoodatud «Soo». «Kiik, Kirves ja Igavese Armastuse Puu» on aga viimase aja kõige ägedama pealkirjaga eestikeelne film! See on kange kiiksuga komöödia ja tabab meid jaanuari teises pooles. Kogupere seiklusfilm «Tagurpidi torn» jõuab kohalike silmapaarideni aprillikuus,» lisas ta.

«Kindlasti on inimesi, kes ei julge, ei taha enam...või on läbinisti minetanud kinoskäimise harjumuse. Eks filmitootjad peavad selle asjaoluga nüüd arvestama. Kohaliku filmi «Apteeker Melchiori» avaldamise puhul peab olema eriti ettevaatlik - seal on ju vaatajatele mõeldud terve triloogia! Seega pead tootjana olema kindel, et esimest filmi vaataks võimalikult palju silmapaare,» lisas ta ja mainis, et antud film jõuab publikuni 2022. aasta sügisel.

Filmiekspert lisas, et nostalgialembelised saavad juba jaanuaris nautida legendaarsete tondipüüdjate «Ghostbustersi» seiklusi ning õudusfilmide fännidele mõeldes jõuab ekraanidele 25. aastapäeva tähistav saaga «Scream». «Eestikeelsena siis «Karje» jõuab tänavu juba viienda filmini, seal on ohtralt vanu tegelasi ja tuuakse publikuni ka värsket verd...see sõnapaar kehtib sõna otseses mõttes. Paljud uued näitlejad muidugi lõputiitriteni välja ei vea,» rääkis ta.

«Kinolinale jõuab tagasi ka Hercule Poirot. «Seekord on filmi pealkirjaks «Death on the Nile» ja lavastajaks tuntud Kenneth Branagh,» lisas Kaare.

Romantikutele soovitas Kaare filmi «Marry Me». «Film ilmub valentinipäeval ja saame näha, kuidas näitleja Jennifer Lopez väljub oma mugavustsoonist. Ta mängib superstaarist lauljat. Muusik plaanib filmis abielluda ühe mehega, kes päev enne pulmi petab teda. Sealt edasi algab aga tõeline valentinipäevatrall,» muigas mees.

«Kõik need, kellele on «Downton Abbey» korda läinud, saate näha taas sõdadevahelist elegantsi ja ilusaid inimesi teed joomas...ja muuhulgas heita pilgu peale nende teenijate sekeldustele! Teisisõnu, «Downton Abbey» uus ajajärk jõuab meieni juba märtsikuus,» teatas Kaare.

Seiklusfilmide austajad saavad aga peagi kinopileti osta Guy Ritchie uuele filmile «Operation Fortune». «Ka see film on olnud vahepeal kolimisauto peale tõstetud. Esialgu pidi see meieni jõudma juba jaanuaris. Tegelikult jõuab kinodesse märtsikuus. Märts saab olema huvitav...isad ja pojad lähevad vaatama siis Jason Stathami vägitegusid ja emad ning vanaemad naudivad «Downton Abbey» elamusi,» muigas Kaare.

«Kui rääkida veel hetkeks nostalgialainest, siis 35 aastat möödus tänavu sellest, mil Tom Cruise oli esimest korda Pete «Maverick» Mitchell. «Top Gun'i» järge on edasi lükatud pea kaks aastat. Tänavu mai lõpus jõuab see nüüd lõpuks ekraanidele. Samamoodi, «Jurassic Parki» dinosauruste uue triloogia viimane peatükk «Dominion» peaks juuni lõpus suuri ja väikeseid seiklusesõpru saalidesse meelitama,» rääkis Lauri Kaare raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».