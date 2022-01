Kas vein teeb paksuks? Kas ja kui palju on kaloreid klaasis veinis? Kui palju on kaloreid pudelis veinis? Kui palju võib veini juua? Kas veini joomine on üleüldse tervislik? Paljud levinud arvamused ei vasta kahjuks tõele.

Kalorid ja suhkrusisaldus on alati kuum teema olnud, kuid tihtipeale veini limpsides me väga kalorite peale ei mõtle (või ei taha mõelda?).

Veinipudeli etiketilt ei näe, kui palju kaloreid või muid toitaineid vein sisaldab. Krõpsude või šokolaadi pakendil on see teave kirjas. Fakt on see, et vein sisaldab küll kaloreid ja olenevalt veinist võib ühes klaasis olla alates 100 kalorist kuni 300 kalorini, kuid üldiselt 11–13-protsendilise alkoholisisaldusega kuivade veinide kalorisisaldus ühe klaasi (150 ml) kohta on 100–130 kcal.