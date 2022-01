Pane oma vaim ja keha valmis! Uus aasta soosib julgeid ettevõtmisi ning mugavustsoonist väljatulemist

Tene Laul avaldas, et alanud aasta tõotab tulla põnev, kiire ning hektiline. «See on selline aasta, mida meil kõigil hetkel vaja on. Saab olema suurte muutuste aasta, siinkohal pean silmas ka isiklikke muutusi,» sõnas Laul, kes andis hiljuti välja põhjaliku aastahoroskoobi.

«Tähtkujude baasil olen horoskoobi kirja pannud üsna spetsiifiliselt ja seda terve aasta lõikes. Kuid üldises plaanis näen seda, et aasta kutsub inimesi riske võtma. Eriti nendes kohtades, kus oleme varem mugavustsooni jäänud. Kõige sellega, mis sind eelmisel aastal häirima jäi, tuleb nüüd uuel aastal tegeleda,» märkis Laul.

Laul mainis, miks muudatusi on keeruline ellu viia. «Midagi pole teha, mugavustsoon on inimese lemmiktsoon ja sellest on küllaltki raske välja tulla. Äkki inimesed ei julge elu usaldada? 2022 küsibki sul terve aasta jooksul - kas sa usaldad mind, elu ja universumit?» märkis ta.

«Me peame minema rohkem tundmatusse ja kuulama oma südame häält. Kuula, mida sa tõeliselt tahad ja ära lähtu vaid loogikast ning ratsionaalsest meelest. Saa teada, mida su hing soovib ja ära muretse, kuidas seda saavutada. Lähtu lihtsalt intuitsioonist. Veel oluline märksõna, numbrid 2 ja 0 ehk siis 2022 on seotud kõik südame energiaga. Seega, vaata enda sisse,» lisas ta.

Uus aasta eeldab seda, et sa võtad oma potentsiaali, loomulikud oskused ja looksid sellest midagi. «Väga paljud inimesed hakkavad sel aastal oma eriala vahetama või uusi hobisid juurde tooma. Paljud meist hakkasid kõige uue ja põnevaga juba eelmise aasta lõpus tegelema. Kindlasti mõtled nüüd, et mil moel jõuda uue lahenduseni - tea, et see vastus on su sees olemas,»» rääkis Laul.

«Sa oled siia maailma loodud selleks, et midagi päriselt ise teha ja luua. Ära matki teisi inimesi - leia inspiratsioon üles iseendast. Tänavu on aastahoroskoobis erinevate tähtkujude juures väga sarnane energia: näiteks, eriala korda ja suhted korda,» sõnas ta.

Laul lisas, et ka julgetele ettevõtmisetele on lähikuudel oluline tähelepanu pöörata. «Näiteks, Lõvid peaksid palju tööle pühenduma, erialane teema on nende jaoks oluline. Kaladel on sel aastal võimalik võimendada kõike seda, mida nad on kogu aeg soovinud teha - sel aastal on Jupiter Kalades, ehk kõik, mida Kala tähtkujus inimene teeb, see võimendub. Oluline on see, et kõik päikesemärgid peavad julgema oma endisest punktist välja tulema,» sõnas ta.

«Aastal 2022 on meie ümber palju õnneenergiat. See meenutab natuke kiirrongi - kas sa nüüd hüppad sellele peale ja haarad uutest võimalustest kinni? Kõik tähtkujud peaksid kiiresti muutuma, muutusi vastu võtma ja elu usaldama,» sõnas Laul.

Universumil on selline seadus, et ta tuleb sulle võimalustega poolele teele vastu, kuid sa pead ise juurde panustada. «Otsi enda sees tundeid, mis on tekkinud ja jäänud mingil moel sinu sees korduma. Kui mingi tunne su sees koguaeg kordub, siis see ongi märk universumi poolt antud teadmisest. Aasta 2022 sümboliseerib hirmude ületamist. Kui hirm tuleb, siis tea, et see on vaid fantaasia ning illusioon, sa pead selle ületama,» rääkis Laul.

«Tea, et käesolev aasta sümboliseerib hirmude ületamist. Astu sellest üle ja nii saavutad soovitud tulemuse. Sinu julgus võiks tulla sellest teadmisest, et sa tead, mida see aasta endas sisaldab. Ma annan ka oma kodulehel soovitusi, kuidas mingitel perioodidel erinevate tähtkujude esindajad hakkama võiksid saada. Soovin anda inimestele nõuandeid, sest aasta on hektiline, kiire ning sündmusterohke. Ka maailmas on ette näha suuri muutusi. Aga tea, et sel aastal on tohutu potentsiaal,» lausus ta.

Laul lisas, et eriti tänavu aastal on oluline tegeleda oma vaimse tervise toetamisega. «Soovitan oma vaimse tervisega tegelda absoluutselt kõikidel inimestel. Lisaks, tehke trenni ja sööge tervislikult! Ikka selleks, et su keha ja hing on valmis alanud aastast maksimumi võtma,» soovitas Tene Laul raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».