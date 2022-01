«Näpud eemale põõsast,» rääkis ta TikToki videos, mida on vaadatud peaaegu neli miljonit korda. «Kas te teadsite, et pärast 36. rasedusnädalat pole soovitatav häbet raseerida?» rääkis ta, lisades, et arstid ei hooli piisavalt häbemekarvadest. «Häbemekarvade raseerimine suurendab infektsiooniohtu sünni ajal, ka keisrilõike puhul. Ka vahatamine pole vajalik ning see on tavaliselt raseduse ajal ka valusam.»