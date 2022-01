Ma ei tea täpselt kes on vastutav, kus ja kuidas see uusaastalubaduste andmine alguse sai, kuid see on niivõrd iidne rituaal, et kui ma nüüd ei eksi siis juba babüloonlased pidasid sellest rituaalist kinni. Kui hästi neil oma uusaastalubadustest kinni pidamine läks, ma ei tea, kuid ma tean, et meie tsivilisatsioonis ei ole need eriti edukad. Üha vähem inimesi annab seetõttu uusaastalubadusi.