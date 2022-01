Taas need ilusad uusaastalubadused?! Siin üks kasulik nipp, kuidas endale realistlikke eesmärke seada!

«Esimene ja kõige olulisem...hakka liikuma väikeste sammudega! Näiteks, kui sul on plaan hakata tegema sellist trenni, mis vajab matti, siis ma esimesel päeval rulliks ainult mati lahti. Seejärel kiidaks ennast...ja rulliks mati kinni tagasi. Selline võikski olla sinu esimese päeva trenn,» muigas koolitaja ja elustiilidisainer Merit Raju.

Raju soovitusel peaks uue asjaga alustamisel alati jääma isu teha veidi enam. «Ei tohiks läheneda nii, et veremaik on kohe alguses suus. Ausalt, ei pea kohe järgmisel päeval taas asja ette võtma...ma isegi pidurdaks seda isu esimese päeva järel! Nii lähenedes on suur rohkem motivatsiooni edasi minna. Järgmisel korral teeks trenni juba nii, et võtad ühe lihtsama harjutuse. Muuseas, väga paljud harjutused algavadki kolmekümnest sekundist ja ka nendel on juba reaalne mõju olemas,» sõnas ta.

«Ma ise hakkasin eelmisel aastal jooksmisega tegelema. Alustasin kolmest minutist. Treeningu maht hakkas kasvama nädalast nädalasse ja suvel jooksin ühes hoos juba tund ning kakskümmend minutit. See oli kogu aeg isu pealt...see näitab, kui väikestest sammudest võib millegi suureni jõuda,» kirjeldas koolitaja oma isiklikku kogemust.

Raju andis nõu, kuidas oma uusaastalubadustele läheneda ja milliseid eesmärke on mõistlik endale seada. «Vaata eesmärke kui doominomängu klotse! Hästi tähtis on saada eduelamus ja sellega seoses tunnetada ka enesehinnangu tõusu. Ehk esmalt, vali endale õige eesmärk - mis on see esimene, mis lükkab endaga ka kõik teised doominoklotsid kaasa,» sõnas ta.

«Näiteks, miks mitte alustada sellest, et hakkad uuel aastal pikemalt ja kvaliteetsemalt magama? Siis sealt võiks edasi minna tervislikema toitumisharjumustega. See tingib sulle juba oluliselt parema energiavaru töötamiseks! Rääkimata sellest, et sul on ka parem tuju ja lihtsam lähedastega suhelda. Vali enda jaoks esimene doominokivi klotsike - see võib olla seotud raha, suhete või näiteks tervisega,» rääkis koolitaja.

Raju selgitas, miks meil on vaja aegajalt oma harjumustele ja pikematele plaanidele peale vaadata. «Selline loomulik pürgimine on kaunis loomulik tegevus. Teisest küljest, endaga hell ja sõbralik olemine on samuti äärmiselt oluline. Ära ole enda suhtes kriitiline, aktsepteeri ennast sellisena nagu oled ja tea, et sul on võime asju paremaks muuta. Ja veel enam...ole uudishimulik ja imesta kui palju saavad asjad sinu jaoks veelgi enam paremuse suunas minna! Rõõmusta pisiasjade üle, kasvõi näiteks selle üle kui sul oli parem, kosutavam ja pikem uni,» soovitas ta.

«Asjad tihtilugu iseenesest ei tule. Tee siis neid väikeseid sammukesi. Samuti, julge unistada! Kogu inspiratsiooni ja muuda enda elukvaliteeti paremaks. Kui oled entusiastlik, tasakaalus ja energiline...siis mingis mõttes mõjutad ka enda lähedaste elu paremuse poole,» sõnas koolitaja Merit Raju raadio Elmar hommikuprogrammis.