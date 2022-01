Kas teadsid, miks naiste aluspesul väike lipsuke ees on?

Kui väikeseid lipsukesi võib leida üsna paljudelt aluspükstelt, siis ainult vähesed teavad, miks need sinna õmmeldud on. Üks Redditi kasutaja soovis põhjust välja selgitada, mistõttu ta küsis selle kohta teistelt kasutajatelt ja sai palju häid vastuseid.

Üks kasutajatest jagas infot, et enne kummipaela leiutamist tuli aluspükse kuidagi jalas hoida. Aluspükste värvli sisse aeti lint, mis seoti eest lipsukesega kinni. Nii püsisid aluspüksid kenasti üleval. Enam pole linti vaja, sest nüüd on aluspesu sisse õmmeldud kummipael või on materjal, tunduvalt uudsem ja elastsem.

Veel üks lipsukese põhjus on see, et see näeb lihtsalt nii armas välja. Paljudele meeldivad armsad aluspüksid. Veel mainiti, et pimedas on lihtsam aluspükse kanda, kui saab lipsukese abil pesu esiosa tuvastada. Ka vanasti tuli pimedas riietuda, kui elektripirne polnud veel leiutatud, vahendab veebileht Mirror.