Sirje Potisepp toiduainete hinnatõusust: on olnud päevi, mil toorainete hinnad tõusevad meil lausa tundidega!

«Suur tänu kõigile, kes on Eesti tooteid ja toitu ostnud. Loodetavasti kohtume ka uuel aastal, igapäevaselt meie toidupoodides. Eelistades teadlikult kohalikku, jääb ju kõik raha meie ettevõtetele ja riigieelarvesse. Seda on hea jälle vastavalt meie enda vajadustele ära kasutada. Ostes importtooteid, läheb suuremas osa raha Eestist välja,» sõnas Sirje Potisepp raadio Elmar hommikuprogrammis.

Kui laual on kaks võrdväärset toodet, need maitsevad samamoodi ja nende hind on samas klassis, siis Sirje Potisepa hinnangul võiks eelistada just kohaliku ettevõtja toodet. Ta selgitas, miks me nii võiks toimida. «Nii me toetame oma põllumehi ja toidutööstust. Ja see ei kehti mitte ainult toidukaupade puhul, siia alla võiksid kuuluda ka teised kaubad,» märkis ta.

«Kohapeal toodetud toit on muuseas ju alati värskem kui imporditud. See on kindlasti oluline argument ostuotsuse tegemise mõttes,» selgitas Potisepp.

Juttu oli ka toiduainete hinnatõusu poliitikast. Toiduainetööstuse Liidu juhataja selgitas, miks kaubad poelettidel aina kallinevad. «Midagi teha, see hinnatõus tuleb ja see juhtub tootjatest sõltumatult. Me kõik tunnetame seda ja samas ka teame, mis ümberringi maailmas toimub. Siin ei saa vaadata ainult elektri- või gaasihinda. Näiteks gaasi kasutab toiduainetööstus kõikides üksustes ja kõikides sektoritest üleüldse kõige enam. Siin tuleb vaadata kogu paketti,» sõnas ta.

«Mina pole sellist perioodi oma karjääri jooksul varem näinud, tootmissisendid tõusevad väga järsult ja lühikese ajaga. Elektri hind on tõusnud tänaseks kolm korda, gaasi hind viis kuni kuus korda, pakendite hinnad on tõusnud üle 35%. Samuti näeme kõik, mis toimub tanklates - õnneks seal on järsk hinnatõus vähemalt mingiks ajaks pidurdunud. Kõigele lisaks veel palkade küsimus. Selleks, et toidutööstusesse inimesi leida, peab palku kindlasti tõstma» rääkis Potisepp.

«Toidutööstuses on aga kindlasti kõige tähtsam osakaal toorainel. Toorainete hinnad on tõusnud alates 30% ja mõne tooraine puhul lausa kaks kuni kolm korda. On olnud varasemalt päevi, kus toorainete hinnad tõusevad lausa tundidega! Alates septembrikuust on olnud selline olukord, mida varem pole olnud,» märkis Potisepp.

Toiduainetööstuse Liidu juhataja lisas, et hetkel on tõusnud paljude teenuste ja kaupade hinnad, kuid toiduainete hinnad on veel laias plaanis endisele tasemele jäänud. «See pole küll mingi eriline uudis...kuid me ei saa enam eirata fakte. Mitte ükski ettevõtte ei taha oma toodete hindu niisama tõsta, selleks peavad olema suured ja tugevad põhjused ja täna on need põhjused muidugi teada,» sõnas Potisepp.

«Näiteks meie lihatööstus oli juba septembriks teeninud üle poole miljoni euro kahjumit. Ka piimatööstused on teavitanud, et hinnatõusud tulevad. Ma väga loodan, et meie ettevõtjad teevad kõik selleks, et me ka edaspidi toiduaineid osta jõuaks. Olukord on muidugi keeruline, sest turul on konkurents. Paljude riikide valitsused teevad oma riigi tootjatele teatud leevendusi ja maksavad toetusi. Kui meie tootjatele seda ei tehta, siis oleme kohe hinnakonkurentsist väljas,» nentis Sirje Potisepp raadio Elmar hommikuprogrammis.