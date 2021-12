Kas käid ajaga kaasas? Need on 10 popimat emojit, mida sel aastal kasutati

Avaldame teine nimekirja, millised olid 2021. aasta populaarseimad emojid ja millised on languses võrreldes 2019. aastaga.

Vaatamata kriitikatulele on ülekaalukalt populaarseim emotikon endiselt vana hea nuttev-naerev nägu. Teist kohta hoiab endiselt punane süda.

2021. aasta enimkasutatud emojide järjestus on järgmine: 😂❤️🤣👍😭🙏😘🥰😍😊

Näiteks 2019. aasta esikümnest on kümnendalt kohalt neljandale tõusnud see märk 👍

Facepalm emoji (🤦), kus inimene paneb käe näole, on samuti üha populaarsemaks muutumas. Esikümnest napilt väljas on pidulikkust sümboliseeriv konfetti pidu (🎉), mis on tõusnud edetabelis 20. kohalt 11. kohale.