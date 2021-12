Mida teha kui su neljajalgne sõber kardab ilutulestikku? Loomaarst jagab kasulikku nõu!

«Peagi on käes aastavahetus ja me lemmikloomad vajad sel õhtul erilist tähelepanu ja hoolt. Antud õhtuga kaasneb kõige olulisem teema kõikidele koeraomanikele - selleks on ilutusteliku paugud! Tegu on väga levinud murega. Midagi pole teha - ilutulestik tekitab paljudel loomadel vaimse tervise probleeme,» rääkis loomaarst Janne Orro.

Orro lisas, et ilutulestikud tekitavad sekeldusi ka loomade varjupaikades. «Just aastavahetuse kandis jookseb sealt ära väga palju loomakesi. Koerad lähevad paukude tõttu lihtsalt paanikasse. Mõistlik on nad selleks ajaks kindlasse ruumi panna - nad ei tohiks tänavale pääseda ega ära joosta,» sõnas ta.

«On olemas spetsiaalsed ravimid, mis aitavad loomade ärevust leevendada. Loomakliinikutest saab selles osas kindlasti abi ja nõu küsida. See aitab olukorda rahulikumaks muuta. Me võime ise küll mitte ilutulestikku teha, kuid selge on see, et neid pauke on ikka kuulda. On igati mõistlik, et keegi jääb aastavahetuse hetkel koos loomaga koju - eriti veel siis, kui on teada, et tegu on kartliku ja paugutundliku loomakesega,» lisas ta.

Pidupäevad ja tähistamised toovad meie kodudesse mõistagi ka sõpru ning lähedasi. Kuidas selgitada aga külalistele, mil moel lemmikloomade juuresolekul oleks mõistlik toimida. «Kui su neljajalgne sõber kipub tavapärases olukorras üle sööma ja on väga toidule orienteeritud, siis oleks õige ta pidulaua juurest ära saata. Ta ei pea toitu manguma seal laua ääres. Siin on põhjus lihtne. Tavapärane pererahvas võib olla looma söömisharjumustest teadlik, kuid külalised ei pruugi olla nii vastutustundlikud,» sõnas loomaarst.

«Olgem ausad, kui külalised majas, siis on võimalus suur, et laua pealt pudeneb midagi ka looma jaoks. Samas ei tasu sellesse teemasse ka paaniliselt suhtuda. Kui su loomal pole ülekaaluprobleemi ja kõik saavad mõistusega toitmise teemast aru, siis ei pea ka üle reageerima,» lisas Orro.

Loomaarst selgitas, milliseid toite loomadele toidulaualt pudeneda ei tohiks. «Kui rääkida inimeste toidust, siis šokolaadi ei tohiks loomale anda. Kõik oleneb muidugi kogustest. Kui suur koer sööb väikese šokolaadikommi ära, siis ei juhtu temaga tõenäoliselt veel midagi. Samas suuremad kogused pole koertele enam ohutu valik. Lisaks sellele, koertele ei sobi ka sibul ning küüslauk...üleüldse, kõik laugulised. See toiduaine tekitab koertel punaste vereliblede lagunemist. Jällegi, väikesed kogused pole probleemiks, kuid miks me peaksime oma lemmikloomadele üldse selliseid probleeme ise tekitama,» sõnas spetsialist.

«Väga paljudes inimeste toitudes on sibul sees. Erilise ohuallikana näen kõikvõimalikke poolfabrikaate, mida paljud meist tarbivad. Nendes toodetes kasutatakse väga tihti sibulat ja sibulapulbrit. Inimestena me ei pööra nendele pisiasjadele tähelepanu, kuid loomadele need lihtsalt ei sobi,» sõnas ta.

Orro selgitas, kuidas aru saada, et su lemmikloom on üle söönud. «Tal on ilmselt raskem liikuda. Tohutuid tundemärke polegi. Ega meil endil on ju sarnaselt - me toimetame ka täiskõhuga edasi ja väljast poolt väga midagi silma ei paista. Loomadega on samamoodi. Kui aga rääkida kassidest, siis nemad kipuvad alla neelama kuusekarda või kinkepaelu...samuti väikeseid mänguasju. Need olukorrad võivad olla neile aga eluohtlikud. Kindlasti peame inimestena asju mõistusega võtma ja need esemed kasside eest ära võtma,» sõnas loomaarst raadio Elmar hommikuprogrammis.