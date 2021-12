Portugali epidemioloog: võibolla peaksime laskma inimestel koroonaga nakatuda

Manuel Carmo Gomes ütles telesaates, et selle asemel, et süstida muudkui uusi vaktsiinidoose, võiks inimestel lasta koroonaviirusega nakatuda, kirjutab publico.pt.

Ta põhjendas seda sellega, et kuna paljud inimesed on vaktsineeritud ja omikrontüvi on leebem kui delta, siis oleks mõistlik lasta inimestel loomulikult teel viirusesse nakatuda.