Valmistad pidusööki veganitele!? Just need toidud saavad olema õhtu hitid!

Raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!» rääkis Eesti Veganseltsi toitumisnõustajana Eliis Salm. Ta andis nõu, mida panna pühadelauale siis, kui külaliste seas on ka veganid ning taimetoitlased.

«Seda teemat on tegelikult hästi oluline käsitleda. Teame palju selliseid veganeid, kes on perekondlike koosviibimiste pidulaua taga istudes üsna nigelas situatsioonis. Neil justkui ei olegi midagi süüa! Teisest küljest on aga asi ka arusaadav - osades peredes lihtsalt ei olda kursis, mida veganid söövad,» sõnas Salm.

Spetsialist selgitas, mida tähendab veganlus laiemas plaanis. «Kui päris aus olla, siis ilmselt me sööme kõik ju igapäevaselt taimset toitu...peaksime seda sööma isegi palju rohkem. Statistika järgi ütleb Eesti toitumisuuring seda, et meil süüakse liiga palju liha ning samas kahjuks liiga vähe puu- ning köögivilju. Vegan tähendab seda, et inimene on loobunud mistahes loomsest päritolust toidust. Lisaks lihale ja lihatoodetele, ei söö ta ka piima- ja munatooteid ning ka selliseid tooteid, mis sisaldavad neid aineid. Lisaks sellele, vegan ei tarvita ka mett ega želatiini,» märkis ta.

«Täiesti arusaadav, et peolaua ettevalmistamisel võib tekkida küsimus - mida siis üldse lauale panna? Tasub mõelda aga hoopis nii, et taimne toit on meie kõigi jaoks oluline tervisliku toitumise osa. Tasub vaadata sellise pilguga, mis on meie menüüs taimsed toidud ja neile siis mitte juurde panna loomse päritoluga aineid. Näiteks...kui küpsetame ahjus köögivilju, siis pole sinna mõtet juurde lisada võid ega koort. See liigne rasv pole vajalik ei sega- ega taimetoitlasele, kõigil on mõistlik üle vaadata oma sissesöödavad rasvakogused,» muigas toitumisnõustaja.

Salm soovitas keskenduda taimsele osale oma söögilauas, pöörates tähelepanu just köögi- ja puuviljadele. «Oleme ju ammusest ajast harjunud, et Eestis süüakse pühade ajal näiteks peeti, kõrvitsat või seeni. Ka marineeritud kujul. Need kõik sobivad, lihtsalt jälgige, et te neid loomsete toiduainetega kokku ei sega. Nii toimides ongi valik ka veganile olemas,» sõnas ta.

«Kui tahate aga midagi erilisemat planeerida, siis tasub rahustada end sellega, et poelettidel on veganitele mõeldud toiduvalik üsna suur. Päris paljud traditsioonilised loomset päritolu tooted on võimalik asendada ka taimset päritolu toodetega - sealhulgas ka erinevad kotletid ja vorstid. Sügavkülmikutes on isegi šnitsleid ja lihapalli sarnaseid tooteid olemas. Lisaks sellele ka juustud, koored, võid...kõik on olemas,» selgitas nõustaja.

Salm andis nõu, kuidas teha maitsvat kastet köögiviljade kõrvale. «Näiteks, kui tahate teha kastet, kuhu muidu paneksite sisse traditsioonilist koort, siis nüüd võiksite sinna sisse panna taimse koore. Ütlen ausalt, erilist maitse erinevust te ei tunnegi. Lihtsalt, nüüd sobib see kaste ühteaegu ka taimetoitlasele,» lisas ta.

«Kui päris üldiselt võtta, siis tegelikult vajab traditsioonilise pühade õhtusöögi juures asendamist vaid lihapraad. Selle asemele võitegi vaadata mõne toote veganliha letist. Suurtes toidupoodides on väga suur valik saadaval. Hetkel on väga populaarne vegantoit ka see, kui maitsestate ära terve lillkapsa pea! Eelnevalt võite seda vees keeta ja siis ahju küpsema panna. See ei ole küll kõige toitvam, kuid on kindlasti huvitav lauale panna nii taimetoitlaste kui ka segatoitlaste jaoks,» märkis Salm.

Ja nüüd dessertide juurde! Ühe magustoiduna saab pakkuda puuviljade kõrvale taimset vahukoort. «Suured piimatootjad on poelettidele toonud alternatiivsed köögikoored ja vahukoored. Näiteks Terel on väga hästi vahustuv taimne vahukoor ja poes on see müügil väga mõistliku hinnaga. Kokad on öelnud, et see vahustub isegi paremini kui traditsiooniline vahukoor. Vaht on püsiv ja toode ei rikne kiiresti,» sõnas Salm.

«Eestis on täna iga teine täiskasvanu ning iga kolmas laps ülekaaluline. Oleme suured sööjad, eriti jõulude ja jaanipäevade ajal kipume tarbima eriti rasket toitu, mis paneb meie seedimise aeglustuma. Puuviljad koos taimse vahukoore või jäätisega on magustoiduna kindlasti hea mõte, ei pea alati pakkuma suurt kringlit või rasket kooki,» sõnas Eliis Salm raadio Elmar hommikuprogrammis.

Põnevaid vegantoitude retsepte ja ideid leiad aga SIIT.