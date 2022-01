Retrograadne ejakulatsioon esineb siis, kui mees näib olevat saanud orgasmi, kuid tundub, et spermat on eritunud vähe või üldse mitte. Juhtub see, et orgasmi ajal peenisest väljumise asemel siseneb sperma hoopis põide, mis viib nn kuiva orgasmini.