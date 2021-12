Paavst Franciscus nimetas kolm püha sõna, mis muudavad abielu tugevamaks

Paavst Franciscus tõdes oma uusaastakirjas, et koroonaviirusest tekkinud pandeemia sunnib perekondi rohkem koos olema ja paratamatult võib see omavahelistes suhetes konflikte kaasa tuua.

85-aastane paavst meenutas ka, et lahutus on eelkõige lastele kõige valusam, kirjutab Metro. Sellega seoses kutsus ta üles neid paare, kelle abielu on kokkuvarisemise äärel, pöörduma spetsialistide poole.